Erbil'deki füze saldırısını İran Devrim Muhafızları üstlendi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'e gece saatlerinde düzenlenen füze saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir merkezin dün gece Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in gece saat 01.00'de Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, 7 Mart'ta, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney yönünden Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran medyası da bir gün sonra, İsrail'in Şam saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Murtaza Saidnejad ve Albay İhsan Kerbelayipur'un hayatını kaybettiğini bildirmişti.