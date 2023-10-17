Erdoğan'dan hastane bombalayan İsrail'e tepki

İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor.

Son olarak içerisinde bombalamarda yaralanan insanların da tedavi edildiği hastaneyi bombaladı.

İsrail bombardımanında en az 500 insan hayatını kaybetti.

İsrail'in bu insanlık dışı katliamına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.

Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.