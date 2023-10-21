Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.
Ortadoğu 21.10.2023, 19:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Heniyye'ye Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması, yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.
Günün Anketi Tümü