Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 07:18