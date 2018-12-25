Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 07:18
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