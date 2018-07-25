Eritreli ve Sudanlı mülteciler İsrail hükümetinin göçmen politikasına tepkili

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Geçmişte ülkelerinden ayrılarak İsrail’e yerleşen Eritreli ve Sudanlı göçmenler İsrail’de zor günler geçiriyor. İsrail hükümeti, 2014 yılında göçmenlerin Ruanda’ya gitmelerini ön gören bir program hazırlamıştı. Ruanda hükümeti de mültecileri kabul etmişti. Ancak Mart ayının sonundan itibaren Ruanda hükümeti yaşadığı sorunlar nedeniyle mültecileri kabul etmek istemiyor.

RUANDA’YA ÖLÜM YOLCULUĞU

Binlerce Afrikalı göçmen, ülkelerinde yaşadıkları açlık ve savaş tehdidi nedeniyle İsrail’e sığınmışlardı. Ülkelerinde devam eden siyasi istikrarsızlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle göç etmek zorunda kalan mülteciler, ülkelerine geri dönmek istemiyorlar.

İSRAİL HÜKÜMETİ GÖÇMENLERE BASKI UYGULUYOR

İsrail göçmenlere 3 bin 500 dolar ve bilet karşılığında gönüllü olarak çıkış yapmalarını ya da istedikleri üçüncü bir ülkeye sığınmalarını istiyor. Aksi halde mülteciler süresiz hapis cezası ile karşı karşıya kalıyorlar. Emniyet güçlerinin baskısı altında yaşayan göçmenler 60 günde bir oturum yenilemeleri gerekiyor.

İsrailli yetkililer, göçmen sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için ‘Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’ ile temaslarda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 13:15