Esed 40 bin kişiyi ölüme terk ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı mahallede halkın ve eski muhaliflerin hafif silahlarını teslim etmemesi ve evlerinin aranmasına izin vermemesi üzerine başlattığı abluka 3'üncü haftasına girerken, mahallede sağlık ve gıda kaynakları tükeniyor.

Temmuz 2018'de Rusya arabuluculuğunda eski muhaliflerle varılan uzlaşı sonucu ülkenin güneyindeki Dera ilini ele geçirdiğini duyuran Esed rejimi, uzlaşıya uymayarak bölge halkından yeni taleplerde bulunarak il merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'ne 3 haftadır abluka altında tutuyor.

Abluka nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Bu doğrultuda Çeçen asıllı "Esedullah" adıyla bilinen Rus komutanı, Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) üyeleri ve bölge halkının ileri gelenleriyle görüşerek rejimin talebini iletmişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya arabuluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile abluka uygulamaya başladı.

AA muhabirinin Dera el-Beledli aktivistlerden aldığı bilgiye göre, son 3 haftadır tam abluka altındaki bölge halkına söz geçiremeyen rejim güçleri, mahalleye ilaç girişini de yasakladı.

Mahalledeki tek sağlık ocağı abluka altında yaşayan halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.

Tam teşekküllü hastanede tedavi ihtiyacı duyan hastalar ise rejimin kontrol noktalarında alıkoyulma korkusuyla mahalleden ayrılamaya cesaret edemiyor.

Fiyatlar büyük oranda arttı

Rejimin kontrol ettiği bölgelerde 800-1100 gram arası lavaş ekmek poşetinin fiyatı, 200 Suriye lirasına (0,54 TL) denk gelirken, rejimin kuşatmada tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'nde aynı ağırlıktaki ekmek fiyatları 2,5 katına yükseldi.

Abluka nedeniyle temel gıda stokları azalırken, fıyatlar da büyük oranda yükseldi.

Rejim güçleri, taleplerini bölge halkına kabul ettirebilmek için bölgeye gün boyu sadece iki saat elektrik veriyor.

Rejim hakimiyetini sağlamlaştırmak istiyor

Uzlaşıyla Dera'daki hakimiyeti ele geçiren rejim bu yolla da bölge halkından elinde kalan son silahlarını alıp, hakimiyetini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Rejimi uzlaşmaya uymamakla suçlayan mahalle sakinleri ise geri adım atmak istemiyor.

Dera'nın çeşitli bölgelerinde de bu süre içerisinde Dera el-Beled için sık sık gösteriler düzenleniyor.

Esed rejimi, iç savaşta Şam, Halep ve Humus gibi illerde daha önce muhaliflerin kontrolündeki pek çok bölgeyi uzun süreler abluka altına alarak ele geçirmişti.

Mahalle sakinleri rejimin uzlaşmaya uymasını ve ablukanın bir an önce bitmesini bekliyor.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla varlık gösteriyor.