Esed, 8 yıldır bu sorulara cevap vermiyor

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'deki Esed rejimin kimyasal silahlarla ilgili 20 soruya açıklık getirmesini 8 yıldır beklediklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan Nakamitsu, Suriye'deki rejimin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) belirlediği önlemlerin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

Nakamitsu, Esed rejimine, kimyasal silah gözlemleyen kuruluşlarla iş birliği yapması çağrısında bulundu.

Suriye'deki rejimin, kimyasal silah üretim ve kullanımıyla ilgili KSYÖ'ye halihazırda ilk deklarasyonunu teslim ettiğini ve bunun üzerinde birçok değişiklik yaptığını anımsatan Nakamitsu, rejimden 20 soruya daha açıklık getirmesini 8 yıldır beklediklerini kaydetti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da konuşmasında KSYÖ'ye bağlı heyetin Suriye'ye giderek yaptığı incelemenin Aralık 2021'de sonlandığını anımsattı.

Greenfield, heyetin, ülkede 2017'deki saldırılarda 4 farklı kimyasal silah kullanıldığına dair veriler elde ettiğini söyledi.

Söz konusu verilerin, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmaktan sorumlu tutulmasına ve Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nun uygulanmasına yardımcı olabileceğini kaydeden Greenfield, rejimin yükümlülüklerini tamamen göz ardı ettiğini belirtti.

Greenfield, Esed rejiminin KSYÖ'nün işlerini ertelemek ve geciktirmek için girişimlerini görmeye devam ettiklerini bildirdi.

Uluslararası toplumun Suriye rejiminin iş birliği görüntüsü altında olmasına kanmaması gerektiğini ifade eden Greenfield, rejimin yükümlülüklerini yerine getirmesinin uluslararası barış ve güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Bu arada İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, uzmanların yaptığı incelemelerin, Suriye yönetiminin, ülkede iç savaşın başladığı 2011'den bu yana en az 8 olayda sarin ve klor gazları da dahil olmak üzere kimyasal silah kullandığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Woodward, kimyasal silahların kullanıldığı bu saldırılarda yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiğini veya yaralandığını dile getirdi.

2022'de kimyasal silahların yaygınlaşmasına son verilmesini isteyen Woodward, BMGK'nin kimyasal silahların kullanımıyla ilgili 2118 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda birlik olunması çağrısında bulundu.

Barbara Woodward, terör örgütü DEAŞ mensuplarının da 3 saldırıda kimyasal silah kullandığının tespit edildiğini belirtti.

KSYÖ, 21 Nisan 2021'de KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.