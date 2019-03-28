Esed, Askeri İstihbaratın Yeni Başkanını atadı

Suriye halkına karşı bir dizi suç işlemekle suçlanan Binbaşı Kifah Moulhem, Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün başına atandı.

Pazar günü, rejim yanlısı kaynaklar Beşar Esed'ın, iki gün önce emekli olan Mohamed Mahala'nın yerine, Avrupa İstihbarat Teşkilatı başkanı olarak Avrupa ve Kanada yaptırım listelerine dahil olan Binbaşı General Kifah Moulhem'i atadığını bildirdi.

“Arap Sosyalist Baas Partisi - Humus Şubesi” sayfasına göre, “Moulham, Halep ve Lazkiye'deki Askeri Güvenlik şube başkanları ve kuzeydeki kırsal bölgelere askeri operasyonlar da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik görevinde bulundu. Yaralandı ve Bilgi Şubesine transfer edildi ve daha sonra Baş Generalliğe terfi etti ve rejimin Humus, Hama ve Halep ilçelerindeki operasyonlarına liderlik eden Askeri Güvenlik Müdürlüğü başkan yardımcısı oldu. ”

Moulhem, Bassel Esed'ın emrinde çalıştığı Cumhuriyet Muhafızlarına katıldı. Bassel öldürüldüğünde, Moulhem, Askeri Soruşturma Şubesi 248 başkanlığını devraldığı Askeri İstihbarat Müdürlüğü'ne devredildi.

Grubun raporuna göre Moulhem, 2011 ve 2012 yılları arasında Şam'da 248 Şubesi tarafından gerçekleştirilen ihlallerden sorumlu yetkililerden biri.

Askeri İstihbarat Müdürlüğü tarafından işlenen suçlar için Binbaşı General Mohamed Mahala ile birlikte, 2015 yılında Temmuz 2018'e kadar atandığı ve Güney'deki Dera, Kuneytra ve Suveyde'nin da bulunduğu güvenlik konseyinin başkanı olduğu zamandan sorumlu.

Moulham, Suriye halkına karşı yürütülen çok sayıda suçtan dolayı sorumluluğu nedeniyle İngiliz, Avrupa ve Kanada yaptırım listelerine dahil edildi.

Kaynak: syrianobserver, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 17:22