Esed'den arife gününde saldırı
Suriye'de Beşşar Esed rejimi kutsal tanımaksızın öldürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı arifesinde Bab'a saldıran rejim güçleri 2 kişiyi öldürürken 5 kişiyi yaraladı.
Ortadoğu 19.07.2021, 21:53
Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin güneyindeki Ebu Zindin gümrüğü çevresinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını füzeyle hedef aldı.
Saldırılarda Ebu Zindin gümrüğünde konuşlu 2 SMO askeri hayatını kaybetti, 5’i yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastaneler nakledildi.
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.
Kaynak: AA
29
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü