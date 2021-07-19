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Esed'den arife gününde saldırı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kutsal tanımaksızın öldürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı arifesinde Bab'a saldıran rejim güçleri 2 kişiyi öldürürken 5 kişiyi yaraladı.

Ortadoğu 19.07.2021, 21:53
Esed'den arife gününde saldırı

Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin güneyindeki Ebu Zindin gümrüğü çevresinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını füzeyle hedef aldı.

Saldırılarda Ebu Zindin gümrüğünde konuşlu 2 SMO askeri hayatını kaybetti, 5’i yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneler nakledildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.

Kaynak: AA
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#Beşşar Esed #kurban bayramı #ARİFE GÜNÜ #Suriye
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