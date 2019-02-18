Esed'den Suriye'deki Kürtlere: Yeniden Osmanlı’nın kölesi olacaksınız

Suriye rejim lideri Beşar Esed, başkent Şam'daki yerel konsey başkanları toplantısında bir konuşma yaptı.

Esed, 17 Şubat Pazar günü yaptığı konuşmada, Suriye'nin Kürtlerini, müttefikleri ABD’nin korumayacağını ve Washington’un askerlerini geri çekmeye başladığı zaman bir Türk taarruzuna karşı korumayacağı konusunda uyardı.

Esed, “ABD sizi korumayacak, arkanızda durmayacak; sizi ancak ülkeniz Suriye koruyabilir. Yoksa, Türklere karşı koyamayacak, yeniden Osmanlı’nın kölesi olacaksınız.”

Amerika sizi cebine koyar kalbine değil

Esed televizyonda yaptığı konuşmada, "Amerikalılara bahis yapan gruplara, Amerikalıların sizi korumayacağını söylüyoruz. Amerikalılar sizi kalbine almazlar ... Seni cebine koyarlar, böylece bir pazarlık fişi olursun."

channelnewsasia'da yer alan habere göre Esed, "Ülkenizi savunmak ve direnmek için kendinizi hazırlamazsanız, Osmanlıların kölesi olmaktan başka bir şey olmayacaksınız, devletiniz dışında kimse sizi koruyamayacak. Suriye Arap ordusu dışında kimse sizi savunmayacak” dedi.

Kaynak: AFP, www.dunyabulteni.net

