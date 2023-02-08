Esed deprem dinlemiyor zulme devam ediyor

İngiltere Dışişleri Komitesi Başkanı Milletvekili Alicia Kearns, Suriye’nin başındaki Beşar Esed'in depremden etkilenen kuzeybatı Suriye'deki Marea'ya "gerçekten duygusuz ve iğrenç bir saldırı" başlattığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Marea'ya yapılan saldırıyı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirerek "Maalesef bu, bizim kınadığımız, yaptırım uyguladığımız ve uygulamaya devam edeceğimiz Esed rejiminin uzun süredir devam eden davranış modeline işaret ediyor” dedi.

‘HERKESİN AKLI DEPREMDEYDİ’

Bölgenin yakınında bulunan askeri bir kaynak, olayı Middle East Eye'a doğrulayarak, "maddi veya insani kayıp olmadığını" söyleyerek “Herkesin aklı deprem felaketiyle meşguldü” dedi.

Basına konuşan sivil bir kaynak ise, bombardımanın depremden iki saat sonra meydana geldiğini söyleyerek “Saat iki civarında bölgenin dış mahallelerine düşen birkaç top mermisi sesi duydum" dedi.

Kaynak: Polemik Haber