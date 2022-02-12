Esed İdlib'de yine ölüm saçtı: 3'ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi güçleri, ateşkesi ihlal ederek İdlib'in Maratnasan köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Takad köyünü havan topuyla hedef aldı.

İdlib'deki Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Maratnasan'da havan toplarından birinin bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 2'si kadın, 3'ü çocuk toplam 5 sivil yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan baba ise hastaneye kaldırıldı.

Takad köyündeki saldırıda da 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.