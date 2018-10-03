Esed'in artık S-300'leri de var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle düzenlediği toplantıda konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmayı amaçlayan S-300 sistemlerinin teslimatı çerçevesinde Esed rejimine 49 adet ekipmanın teslimatının tamamlandığını duyurdu.

''Devlet Başkanımızın kararı doğrultusunda öncelikle Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla bu ülkedeki hava savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik bir dizi faaliyeti uygulamaya geçirdik'' diyen Şoygu, şöyle devam etti:

'S-300 sistemlerinin teslimatını tamamladık. Aydınlatma detektörleri, başlıca algılama sistemleri, kontrol makineleri ve 4 adet fırlatma rampasından oluşan toplam 49 adet ekipmanın sevkiyatı tamamlandı.''

Esed'in askerlerine eğitim verilecek

Savunma Bakanı, Suriyeli askerlerin 3 ay içerisinde Suriye’ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere eğitileceğini ve Suriye’deki hava savunma ağı için kullanılacak olan birleşik kontrol sistemi kurma çalışmalarının 20 Ekim'e kadar tamamlanacağını söyledi

Kaynak: www.dunyabulteni.net