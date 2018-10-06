Esed'in eşi kanserle boğuşuyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in eşi Esma Esed'e konan kanser teşhisi sonrası kemoterapiye başlayan Esma Esed'in son halinin fotoğrafı yayınlandı

Suriye Devlet Başkanlığının sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esed’e askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

Ünlü bir Suriyeli ailenin kızı olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan 36 yaşındaki Esma Esed, 1996 yılında King's College'dan mezun olmuştu. Esma Esed, JP Morgan'da çalışırken tanıştığı Beşar Esed ile evlenmek için 2000 yılında Şam'a taşınmıştı.

Kaynak: Ajanslar