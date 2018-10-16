Esed Kırım’a gidebilir

Rus haber ajanslarının iddiasına göre Suriye rejimi lideri Beşar Esed’in 2019 yılının Nisan ayında Kırım’a gidebileceği iddia edildi. Henüz netleştirilmeyen ziyarette ana gündem maddesinin Suriye ile Kırım arasında yolcu taşımacılığı olacağı öne sürüldü.

Bu hafta başında Rusya destekli Kırım Başbakanı Sergey Aksenov ve beraberindeki heyet Suriye’ye gitmişti.

Bu yıl içerisinde de Rusya’ya yakınlıklarıyla bilinen Güney Osetya ve Abhazya liderleri de Şam’a ziyaret gerçekleştirmişlerdi.

Kırım 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Rusya'nın ilhakından sonra Rusya, Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşılaşmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 12:09