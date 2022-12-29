Esed rejimi Dera'da kontrolü kaybetmeye başladı

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esed rejimi güçlerine düzenlenen saldırıda 4 rejim unsurunun öldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırılar, pazartesi günü Dera ilinin En Nayme kasabasında ve Es Sanameyn ilçesinde Esed rejimi güçlerine ait kontrol noktalarına yönelik gerçekleşti.

Kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırılarında Esed rejimi güçlerine bağlı 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya ve İran tarafından desteklenen rejim güçlerinin saldırılar sonrası söz konusu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdığı bildirilirken, saldırganların olayın ardından kaçmayı başardığı ifade edildi.

Olayın sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı.

Suriye'de rejim karşıtı protestolar sürüyor

Öte yandan Dera'nın kuzey ve batı kesimlerinde pazartesi günü Esed rejimi karşıtı protestolar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Göstericilerin, rejimin devrilmesini ve rejim cezaevlerindeki tutukluların salıverilmesini talep ettiği öğrenildi.

El Arabi el Cedid'in haberine göre, Esed rejimi askeri istihbaratının önde gelen isimlerinden General Luay el Ali'nin Dera halkını rejimin herhangi bir mahkumu serbest bırakmayacağına dair bilgilendirdiği açıklandı.

Protestocular aynı zamanda İran destekli milislerin ülkeyi terk etmesini istediği belirtildi. İran destekli milislerin bölgede askeri varlık göstermesinin yanı sıra Şii nüfuzunu yayma girişimlerinde bulunduğu biliniyor.

Dera'da yaşananlar

Suriye'deki rejim karşıtı protestolaraın 2011'deki başlangıç noktası olarak sembolik bir önem taşıyan Dera ili, sokak olaylarının çatışmalara evrilmesiyle ülkenin güneyinde bir cephe hattına dönüşmüştü.

2018'de Esed rejiminin İran ve Rusya'nın desteğiyle ülkenin güneyinde giriştiği geniş harekat kapsamında Dera, "iç özerkliğini korumasına dayalı bir anlaşmayla" teslim olmuştu.

Fakat ilerleyen dönemde Esed rejimi ve müttefiklerinin Dera'nın özerkliğini ortadan kaldırma ve halkını sürme politikaları yürürlüğe sokuldu. Buna karşı Dera'da direnişin ortaya çıkması Esed rejimi ve müttefiklerini endişelendirdi.

Ocak 2021'de Dera vilayetinin önde gelen muhalif isimleri ve Esed rejimi, Rusya'nın arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre yerel direniş grupları silahlarını teslim ederken, bölgede Esed rejimine ait güvenlik noktaları kuruldu. Buna rağmen çatışma ve saldırılar yer yer devam ediyor.

Kaynak: Mepa News