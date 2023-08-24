Esed rejimi Dürzi isyanına sessiz kaldı

Suriye'nin güney ucundaki Süveyde şehri günlerdir 'Beşar Esed defol' sloganlarıyla inliyor. Çoğunluğunu Dürzi mezhebi üyelerinin oluşturduğu protestocu gruplar, 'Yeniden Arap Baharı', 'Halk rejimi devirmek istiyor' yazılı pankartlarla Şam yönetimini hedef aldı.

Hayat pahalılığı, kıtlık, Suriye Lirası'nın değerinin düşmesi ve ekonomik koşulların ağırlaşması gerekçesiyle sokaklara inen Dürziler, hem Hafız Esed'in hem de oğlu Beşar Esed'in posterlerini yakıyor.

Yolları kapatan ve Baas rejiminin kentteki tüm simgelerini çöpe atan Dürziler, 'Nusayri' Şam rejiminden herhangi bir tepki görmedi. Havada varil bombası taşıyan helikopter yahut bombalama hedefiyle göreve çıkmış bir Rus uçağı Süveyde semalarında belirmedi.

Yıllardır Sünni mahalleleri bombalarla harabeye çevirmiş Şam rejimi, yoğun protestolara rağmen Dürzilere karşı geniş bir sempati besliyor. Kökleri İsmailîlere dayanan ve Şiiliğin bir kolu durumunda bulunan Dürzilerin Süveyde'deki isyanına kendi mezheplerinden din adamları da destek veriyor.

Protestolar Süveyde'nin Şahba, Hobran, Mezra gibi kasabalarına da sıçradı. Bu bölgelerde yaşayan halk, rejimin otoritesini simgeleyen herhangi bir simge bırakmadı.

Süveyde'deki Baas Partisi tabelası çöpe atıldı, halk parti binasına el koydu.

Suriye iç savaşına giden süreç 2011 yılı mart ayında Süveyde batısındaki Dera kentinde çıkan protestolarla başlamış, sonrasında ülke felakete sürüklenmişti.

Nüfusun yüzde 80'den fazlasını oluşturan Suriyeli Sünni Müslümanlar, Esed hanedanına muhalefet ettikleri gerekçesiyle işkence ve katliamlara uğradı. Rusya ve İran desteğiyle ayakta kalabilen rejim lideri Beşar Esed, ülkeden ayrılmış 'muhalif halkın' geri dönüşüne 'imkansızlıklara' işaret ederek yeşil ışık yakmıyor.