Esed rejimi güçleri saldırılara devam ediyor

Rejim askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib’in güneyindeki Halep ve Lazkiye illerini bağlayan stratejik M4 kara yolu çevresini ve Halep'in batı kırsalındaki sivil yerleşimlerle rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına ağır silahlarla saldırdı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri, gün içinde İdlib'in güneyindeki M4 kara yolunun çevresindeki Şinan, Ruveyha, Kensafra, Mıntf, Beynin, Keferlete, San, Sermin ve Marataliye köyleri ile Halep’in batı kırsalındaki Keferamme ve Bilente köylerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Öte yandan rejim güçlerinin, sabah saatlerinde sivillerin sığındığı Maram kampına düzenlediği saldırıda, ölü sayısı 9’a yükselirken, yaralı durumdaki 75 sivilin tedavileri devam ediyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.