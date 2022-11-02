Esed rejimi güvence verdiği Suriyelileri öldürmeyi sürdürüyor

Esed rejimi ablukası altındaki Rukban kampında yaşan 2 Suriyeli, rejim yetkilileriyle anlaşma sağlayarak memleketleri Humus'un doğusundaki El Karyetayn köyüne dönüş yaptı. Ancak çok geçmeden Esed rejimi yetkilileri, onları alıkoydu.

Daha sonra aynı aileden Mueyid el Ubeyd ve Abdulaziz el Ubeyd, memleketlerine dönmelerinden yalnızca 2 ay sonrasında Esed rejimi ve İran destekli milislerce gözaltına alındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin haberine göre iki Suriyeli zorla kaybedilerek Esed rejiminin işkenceleriyle ün salmış Sednaya hapishanesine atıldı.

30 Ekim'de Mueyid ve Abdulaziz el Ubeyd'in ailesi iki Suriyelinin ölüm haberlerini aldı. El Ubeyd ailesine yakın bir kaynağın El Arabi el Cedid haber sitesine verdiği demeçte, Esed rejimi güvenlik güçlerinin Mueyid ve oğlunu gözaltına alıp bilinmeyen bir yere götürdüğünü söyledi.

Kaynağa göre, Mueyid ve oğlunun cenazesi ailesine teslim edilmedi.

Palmira ve Badia Aşiret Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Mueyid ve oğlu Abdulaziz el Ubeyd'in Sednaya hapishanesinde işkence altında yaşamını yitirdikleri doğrulandı.

Esed rejimi ablukasındaki Rukban Kampı'nda siviller yaşam mücadelesi veriyor

Rukban kampındaki kötüleşen yaşam şartları sebebiyle Suriyelilerin kampları terk ederek memleketlerine dönme arayışında olduğu belirtiliyor.

Esed rejimi ile anlaşmaya varan birçok Suriyelinin bir süre sonra gözaltına alındığı, öldürüldüğü veya zorla kaybedildiği haberleri bir süredir gündemde yerini koruyor.

Kaynak: Mepa News