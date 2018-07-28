Esed rejimi ile PKK anlaştı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İran ve Rusya tarafından desteklenen Esed rejimi, PKK'yı Şam'a davet etti. Esed, PKK'nın varlığını bölgede kabul ederek, teröristlerin hakim olduğu yerlerde özerklik verecek.

BÖLGEDEKİ İTTİFAKLAR PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

PKK, Fırat'ın doğusundaki toprakları elinde tutuyor. Esed rejimi ise verilen özerkliğin geçici olduğunu, Suriye'nin tek parça halinde bir devlet olduğunu savunuyor. Bu durum önümüzdeki aylarda Esed rejimi ile PKK arasında yeni çatışmaların doğabileceğini akıllara getiriyor.

ABD ise konuya temkinli yaklaşıyor. DAEŞ'e karşı destek verdiği PKK'nın Esed'le anlaşması ABD'li yetkililerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor. PKK da Amerikan politikalarının tutarsız olduğunu belirterek ABD ile arasına mesafe koyuyor. Çok yönlü denklemlerin olduğu bölgenin geleceğine dair farklı değerlendirmeler mevcut. ABD ile PKK'nın arasında zaman zaman belirsizlikler oluşsa da söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda sıcak ilişkiler geliştirmeleri dikkat çekiyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 18:31