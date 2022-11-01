"Esed rejimi infaz edilenlerin cesetlerini tanınmaz hale getirmek için yaktı"

SJAC, Esed rejiminin infaz görüntülerine dair yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, rejimin "infaz edilenlerin cesetlerini tanınmaz hale getirmek amacıyla çukurların içinde yaktığı" iddia edildi.

Esed rejiminin "suçlarına ait delilleri yok etmeye yönelik" girişimlerde bulunduğu vurgulanan raporda, verilerin rejimin suçlarına ilişkin kanıtları yok etme ve kurbanlarının ailelerinin sevdiklerinin akıbetini bilme veya cenazelerini alma haklarına engel olma yönündeki daha geniş bir uygulamasını yansıttığına işaret edildi.

SJAC, Suriye'de kayda alınmış 2012 ve 2013'e ait videoları analiz ederken, raporda rejimin yakılan cesetleri Suriye'de halk ayaklanmalarının fitilinin ateşlendiği Dera ilinde toplu mezarlara gömdüğü belirtildi.

Raporda, döneme ait videolarda rejime ait silahlı güçlerin en az 15 cesedi taşıdığı, önce fotoğrafını çekip, el ve yüzlerine benzin dökerek ateşe verdikleri ve kazılan çukurlara attıkları kaydedildi.

Videolardaki tüm cesetlerin aynı şekilde tanınmaz hale getirilmeye çalışıldığı aktarılan raporda, bu tür imha işlemlerinin farklı yer ve zamanlarda da yürütülmüş olabileceğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca yakılan 15 kişinin arasında sivillerin de bulunduğu ve yakmadan önce infaz edildikleri vurgulandı.

SJAC'ın söz konusu videoları, cesetleri yakan askerleri pusuya düşüren bir muhalif gruptan aldığını iddia eden bir aktivistten elde ettiği belirtiliyor.