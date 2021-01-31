Esed rejimi ordusundan 40 asker muhaliflere sığındı

Suriye'de Esed rejimi ordusuna bağlı 40 asker firar ederek muhaliflere teslim oldu.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yapan rejim askerleri bulundukları görev yerlerinden firar ederek İdlib'e geldi.

İdlib kentinde askeri muhaliflere teslim olan rejim unsurları, kendi istekleriyle silah bıraktı.

Firar eden askerlerin ailelerinin güvenliği için askerler ve rütbeleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

Askeri muhaliflerin, Esed rejimi ordusunu terk etmek ve yurt dışına çıkmak isteyen askerlere kolaylık sağladığı biliniyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 11:55