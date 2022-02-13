Esed rejimi saflarındaki Ermeni askerler kameralara yansıdı
Suriye'de Rusya ve İran destekli Esed rejimi saflarında yer alan Ermenistan askerleri bölge kaynakları tarafından görüntülendi.
Ortadoğu 13.02.2022, 12:15
Rus yanlısı hesapların sosyal medyada dolaşıma soktuğu görüntülerde, Suriye'de savaşan Ermenistan ordusu mensuplarına ait olduğu belirtilen askerlerin sahadaki görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde askerlerin Suriye'nin çeşitli bölgelerinde verdiği pozlar yer alıyor.
Fotoğrafların Suriye'nin neresinde çekildiği bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimlerin tahrip edilmiş halde olduğu göze çarptı.
Mepa News
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