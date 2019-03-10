Esed rejimi Sivil Savunma merkezine saldırdı

Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Morik ilçesinde Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda 1 Sivil Savunma gönüllüsü yaşamını yitirdi, merkez ağır hasar alarak hizmet dışı kaldı.

Dün de Cisr eş Şuğur'da, muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçağının vurduğu bir Sivil Savunma merkezi ağır hasar almış, 1 gönüllü yaşamını yitirmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 117 sivil hayatını kaybetti, 342'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü var.

Kaynak: AA