Esed rejimi ülkesine dönen Suriyelilere işkence ediyor

Son olarak, kimliği tespit edilemeyen bir Suriyeli, rejim hapishanelerinde gördüğü işkencelerden ötürü yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) 1 Eylül tarihli haberine göre, Suriyeli genç bir adam kısa süre önce Suriye'ye geri dönüş yapmıştı.

Ancak söz konusu Suriyeli, ülkesine dönmesinin ardından birkaç gün sonra Halep'te yer alan bir rejim hapishanesinde işkenceden dolayı hayatını kaybetti.

SOHR'un verilerine göre, 2022 yılında rejim işkencesi altında ölen kişi sayısı 75'e yükseldi.

Kaynak: Mepa News