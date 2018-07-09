Esed rejimi ve destekçileri Ürdün sınırına yerleşti

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Suriye'nin güneybatısında yer alan Dera ilindeki askeri muhaliflerin Rusya ile geçen hafta vardığı ateşkes anlaşmasının ardından Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınırı hattının büyük bir kısmını ele geçirdi.

Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da Suriye'nin güneyine Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Rejim güçleri ve destekçileri Ürdün sınır hattının büyük bölümünü ele geçirdi

Varılan anlaşmanın ilk şartı olan karşılıklı çatışmaların son bulması hükmü büyük ölçüde yürürlüğe konulurken, rejim güçleri ve destekçileri Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'na girdi ve Ürdün sınır hattının yaklaşık yüzde 85'ni ele geçirdi.

Rejim ve destekçilerinin sınır hattında ilerlemesinin ardından, saldırılardan kaçarak sınır hattına sığınan yüzbinlerce sivilin büyük bir kısmı yeniden iç bölgelere geçmek zorunda kaldı.

Başkent Şam'dan Ürdün sınırına uzanan yolu güvence altına almaya çalışan rejim ve destekçileri, anlaşmada belirtilen bazı şartlara uymayarak ve Rus askeri birlikleriyle hareket etmeyerek Şam-Amman yolundaki bazı beldeleri ele geçirdi.