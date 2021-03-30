Esed rejiminde kriz derinleşiyor

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK biriken borçları nedeniyle Esed rejimine iki hafta önce petrol satışlarını durdurdu.

YPG/PKK-Esed rejimi arasındaki petrol ticaretinin durmasında ABD'nin terör örgütüne uyguladığı baskıların etkili olduğu ifade ediliyor. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık 2019'da imzaladığı ve 17 Haziran 2020'de yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

Esed rejimi, yerel para birimi Suriye lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle İran'dan da yakıt tedarik etme konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Fiyatlara zam ve kota kısıtlaması

Şam, Halep, Lazkiye, Tartus ve Hama gibi kalabalık şehirlerde yakıt kıtlığı yaşanırken, araç sahipleri günlerdir akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Akaryakıt kıtlığı hayatı olumsuz etkilerken, rejime yakın sosyal medya hesaplarında başkent Şam, Halep ve Lazkiye'de şehir içi ulaşımın durma noktasına geldiği ifade ediliyor.

Rejim yaşanan akaryakıt krizine karşı çareyi fiyatları yükseltmekte ararken, bu adım soruna çözüm olmadı.

Esed rejimi, Suriye lirasının 16 Mart'ta dolar karşısında tarihin en düşük seviyesini gördüğü gün benzin fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde artışa gitmişti.

Zamların ardından rejim bölgelerinde hükümet destekli kotalı satılan mazot ve benzinin litre fiyatı son zamlarla 2 bin SL'yi (4,3 TL) buluyor. Ancak resmi fiyatlarda akaryakıt bulunmaması nedeniyle halk, kara borsada resmi fiyatların 2-3 katını ödemek zorunda kalıyor.

Son dönemde yaşanan yakıt krizini Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına bağlayan rejim hükümeti, pek çok ilde araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıtın miktarını yarıya düşürdü.

Bu kararla; krizin yoğun olarak kendini hissettirdiği Şam, Halep, Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde özel araç sahipleri haftada sadece 20 litre yakıt satın alabilirken, taksilerin günlük yakıt satın alma kotası ise 5 litreye düşürüldü.

Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.