Esed rejiminden eve dönüş oyunu

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin ilçedeki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi istihbaratı el Muhaberat, işten çıkarma ve alıkoymayla tehdit ettiği aslen Maarratünnumanlı olan memur ve ailelerini kontrolü altındaki Halep ve Hama illerinden zorla topladı.

Rejime ait 3 otobüsle İdlib’in güneyindeki Maarratünnuman ilçesine getirilen kişilerin, burada rejimin medya organları tarafından görüntüleri çekildi.

Ardından Esed rejiminin haber ajansı SANA, Maarratünnuman ilçesine dün 800 ailenin geri döndüğünü iddia eden haberi servis etti.

Ancak aynı gün çekimden sonra Esed rejimi ordusu ve istihbarat teşkilatı zorla getirdiği kişileri ilçeden çıkardı.

AA muhabirinin Maarratünnuman’dan elde ettiği görüntülerde ilçe merkezinin enkaz halinin devam ettiği görülüyor.

Dün çekilen görüntülerde, ilçede sokakların boş olduğu gözlenirken, herhangi bir alt yapı çalışması yapıldığına dair emare de yer almıyor.

Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçleri, 2020 yılının başlarında şiddetli saldırılar sonucu kenti harabeye çevirerek ele geçirmişti.

İç savaş öncesi Maarratünnuman ilçesinde 300 bin civarında sivil yaşıyordu.

Saldırılar sonrası, ilçe sakinlerinin çok büyük kısmı askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.