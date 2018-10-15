Esed rejiminden İdlib açıklaması

Esed rejimine bağlı Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib’deki istikrarın sürmesi için direnişçi grupların mutabakata uymaları gerektiğini belirtti. Aksi halde mevcut çatışmasızlık durumunun tehlikeye gireceğini ifade etti. Ayrıca Muallim, Rusya’nın süreci kontrol ettiğine ve hakem rolünde olduğuna değindi.

Yaptığı açıklamayla Rusya'yı bölgenin hakim unsuru olarak göstermeye çalışan Muallim, şehirdeki direnişçilere de gözdağı vermeye çalışıyor.

Türkiye'nin bölgedeki garantörlüğü Esed rejimini rahatsız ediyor.

SOÇİ MUTABAKATI

İdlib için Türkiye ile Suriye arasında planlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacağı, 10 Ekim'e kadar tank, roketatar, top ve havan gibi ağır silahlar bu bölgeden çekileceği, 15 Ekim'e kadar tüm "radikal terörist gruplar" silahsızlandırılmış bölgeden uzaklaştırılacağı, 2018'in sonuna kadar M4 (Halep-Lazkiye) ve M5 (Halep-Hama) otoyollarının güvenliği sağlanıp trafiğe açılacağı kararlaştırılmıştı.

İdlib ve çevresinde şu ana kadar önemli bir sorun yaşanmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

