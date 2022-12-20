Esed rejiminin hapishanelerinden yüzlerce kişinin ölüm haberi geldi

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejiminin cezaevlerinde alıkoyduğu, akıbetleri bilinmeyen "zorla kaybedilen" kişiler hakkında rapor yayımladı.Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen kişilerden bu yıl 547'sinin daha öldüğünü nüfus müdürlüklerine bildirdiğini açıkladı.

Ağın raporuna göre, Esed rejimi, 2022'de, zorla kaybedilen kişilerden 547'sinin daha öldüğünü nüfus dairelerine bildirdi.

Zorla kaybedilen Suriyelilerden ölenlerin isimlerini 2018'den itibaren nüfus dairelerine kademeli olarak bildirmeye başlayan rejim, bu yolla şu ana kadar 24'ü çocuk, 21'i kadın en az 1609 kişinin yaşamını yitirdiğini "sessizce" kabul etti.

Raporda, ölüm nedenlerini gizli tutan rejimin ölümleri doğrudan ailelere bildirmediği ve cesetleri de teslim etmediği bilgisine yer verildi.

Esed rejimi Suriye'de cezaevlerinde akıbetleri hakkında haber alınamayan tutukluların olduğunu inkar etse de muhalif kaynaklara göre, rejim güçleri yüz binlerce kişiyi halen alıkoyuyor.

Öte yandan Suriye'de alıkoyduğu binlerce sivili işkence yaparak öldüren Esed rejimi, 1 Nisan'da çıkardığı yasayla işkenceyi "suç" saymıştı.