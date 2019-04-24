Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Serakib ve Han Şeyhun ilçelerine, El Hanbuşiyye köyüne, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Keferzita ilçelerine, batı kırsalındaki El Huveyz, El Amikiyye, al İnkavi köylerine bugün de yoğun şekilde top, roket ve havan saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serakib'e yönelik saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı. Diğer bölgelerdeki sivil kayıplara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 2 günde 23 sivil öldü

İdlib'in Cisir eş Şuğur ilçesinde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşmiş ve 15 sivil yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin dün akşam saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Han Şeyhun ve Serakib ilçesi ile El Hanbuşiyye köyüne düzenlediği yoğun saldırılarda 3'ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece, son iki günde söz konusu bölgelerde 23 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA