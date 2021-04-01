Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi büyüyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki sahalardan petrol sevkiyatını 2 hafta önce durdurmasının ardından Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde derinleşen akaryakıt krizi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Şam, Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi kalabalık illerdeki benzin ve mazot kıtlığı nedeniyle pek çok ulaşım aracı hizmet dışı kaldı.

Kentlerdeki toplu taşıma sisteminin durma noktasına gelmesi sonucu okula veya işe gitmek isteyenler, otobüs ve dolmuş durakları önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Araç sahiplerinin ise akaryakıt istasyonları önündeki bekleyişi sürüyor.

AA, Esed rejiminin kalesi konumundaki Lazkiye kent merkezi ve Hama'daki yüzlerce aracın yakıt alabilmek i

Rejimin krize çare yöntemi: ulaşıma zam

Son dönemin en yoğun akaryakıt kriziyle karşı kaşıya kalan Esed rejimi, halka akaryakıt temini yerine ulaşım ücretine zam yapmaya yöneldi.

Rejim medyasında çıkan haberlere göre, kriz karşısında çaresiz kalan Esed rejimi, Halep, Şam ve Tartus gibi illerde taksi ücretlerini iki katına çıkarırken, dolmuş ücretlerine da zam yaptı.

Ancak rejimin bu adımı da sorunun çözümünde yeterli olmadı.

"Biletlere normal fiyatının 3 katını ödemek zorunda kaldık"

Rejim kontrolündeki bölgelerde şehirler arası çalışan otobüs firmalarının, akaryakıt krizinden dolayı bazı seferlerini iptal ettiği öğrenildi.

Güvenlik nedeniyle adını vermek istemeyen Halepli bir sivil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşimle Şam'dan memleketim Halep'e dönmek istedik. Ancak Şam'daki otogara gittiğimizde çoğu firma, mazot kıtlığından dolayı şehirler arası seyahatlerini iptal ettiklerini söyledi." dedi.

Halepli sivil, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uzun süre aramanın ardından şans eseri Halep'e giden bir firmaya denk geldik. Ancak biletlere normal fiyatının 3 katını ödemek zorunda kaldık. 5-6 saatlik yolculuk için toplam 150 bin Suriye lirası (340 TL) ödedik."

Halihazırda 150 bin Suriye lirası, Suriye'de bir memurun ortalama 2-3 aylık maaşına denk geliyor.

Sahil kesiminde şehirler arası ulaşıma ek tren seferleri

Rejime yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesinin haberine göre, rejimin ulaştırma bakanlığı, şehirler arası kara ulaşımındaki sorunun yoğun olarak hissedildiği sahil illeri için ek tedbirler aldı.

Bakanlık, Lazkiye-Ceble-Tartus hattında yolcu taşıyan günlük tren seferlerinin sayısını artırdı.

Rejim bölgesinde derinleşen akaryakıt krizi

Terör örgütü YPG/PKK'nın, biriken borçları nedeniyle Esed rejimine iki hafta önce petrol satışlarını durdurmasının ardından, ülkede yakıt krizi had safhaya ulaştı.

Yakıt krizini Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına bağlayan rejim hükümeti, hafta başında, pek çok ilde araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıt miktarını yarıya düşürmüştü.

Bu kararla; krizin yoğun olarak kendini hissettirdiği kalabalık kentlerde özel araç sahipleri haftada sadece 20 litre yakıt satın alabilirken, taksilerin günlük yakıt satın alma kotası ise 5 litreye düşürülmüştü.

Esed rejimi, Suriye lirasının 16 Mart'ta dolar karşısında tarihin en düşük seviyesini gördüğü gün benzin fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde artışa gitmişti.

Zamların ardından rejim bölgelerinde hükümet destekli kotalı satılan mazot ve benzinin litre fiyatı son zamlarla 2 bin Suriye lirasını (4,5 TL) buluyor. Ancak resmi fiyatlarda akaryakıt bulunmaması nedeniyle halk, kara borsada resmi fiyatların 2-3 katını ödemek zorunda kalıyor.

Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle, Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

çin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki sırayı ve Hama il merkezinde sivillerin dolmuş bekleme çilesini görüntüledi.