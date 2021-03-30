Esed ve eşi koronavirüsü atlattı

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile eşi Esma Esed, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Tedavileri için uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürülen Esed çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili

Cumhurbaşkanlığı, Beşşar Esed ve eşinin karantina sürelerinin bittiğini, son PCR testlerinin de negatife döndüğünü ve hiçbir semptom göstermediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Bay ve bayan Esed, bugünden itibaren normal hayatlarına dönüyorlar" denildi.

Kaynak: Yeni Şafak