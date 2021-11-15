Esed yine sivilleri hedef aldı: Bir kadın ve bir çocuk öldü

Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Nuran köyündeki sivil yerleşimleri karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kefer Nuran köyüne saldırısında biri kadın, biri çocuk 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.