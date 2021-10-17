Eski Merkez Bankası başkanına 10 yıl hapis

Eski İran Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif, yolsuzluk ve kötü yönetim suçlamalarından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Seif'in yardımcısı 8, iş insanı Salar Ağahani ise 13 yıl hapse mahkum oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi altında 2013'ten 2018'e kadar İran merkez Bankası'nın başında bulunan Valiullah Seif'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Seif ve yardımcısını rüşvet ve kötü yönetimden suçlu bularak mahkum etti.

Döviz kaçakçılığıyla da suçlanan Seif, 'kötü yönetimle ülkenin ekonomik durumunu bozmaktan' hüküm giydi. Seif'in eski yardımcılarından Ahmed Arakçı aynı suçlamalardan 8 yıl hapis cezası aldı.

Aynı davada yargılanan iş insanı Salar Ağahani ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davayı haberleştiren İran devlet televizyonu, sanıkların ülke para birimi riyalin önemli yabancı para birimlerine karşı değer kaybı yaşadığı 2016 yılında döviz piyasası ihlallerine karıştıklarını duyurdu.

Haberde, sanıkların piyasaya 160 milyon dolar ve 20 milyon euroyu yasa dışı olarak sürdüğü belirtildi.

Sanıkların davayı temyize taşıma hakları bulunuyor.

Kaynak: Euronews