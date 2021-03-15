İngiltere polisi Esma Esed’e ön soruşturma başlattı

Soruşturma sonucunda Esed, İngiliz vatandaşlığından çıkarılabilir.

Londra merkezli uluslararası hukuk kurumu Guernica 37, Londra polisine bağlı Savaş Suçları Birimi’ne Esma Esed’in Suriye rejim güçlerine desteğini detaylandıran bir dosya sundu.

Guernica 37’nin Başkanı Toby Cadman, kurumun hukuk ekibinin birkaç aydır Esma Esed’in faaliyetlerini ve savaştaki rollerini araştırdığını, başkentin polis teşkilatındaki Savaş Suçları Birimi’ne iki gizli dosya sunduğunu açıkladı.

Kurumun soruşturması sonucunda, Esma Esed’in Suriye rejim güçlerine verdiği kamuoyu desteğiyle terör eylemlerini teşvik ettiği veya kışkırttığı sonucuna varıldı.

Bunun ardından, Esma Esed hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlatıldı.

Guernica 37, Esma’nın mahkemede yargılanmasını ve cezanın sadece vatandaşlığının elinden alınmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıllarda Esed ailesine yönelik bariz kınamalara rağmen, İngiliz hükümeti, 2015’te DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye giden öğrenci Şamima Begüm’de olduğu gibi, Esma’nın vatandaşlığını hiçbir zaman iptal etmedi.

Çoğu Suriyeli gibi ebeveynleri de Sünni Müslüman olan Esma, 1975’te Londra’nın batısında, zengin mahallelerle çevrili bir bölge olan Acton’da doğdu.

Eğitim döneminde ‘Emma’ ismini kullanan Esma Esad, İngiltere’nin en eski özel kız okullarından biri olan ve babasının Harley Caddesi’ndeki özel sağlık kliniğinden birkaç metre uzaklıkta bulunan Queen’s College okulunda bilgisayar bilimleri üzerine eğitim aldı.

2000 yılında Beşşar Esed ile evlendikten sonra Suriye’ye taşınan Esma, İngiliz kimliğini gizlemek için çaba gösterdi. Arapçası üzerinde o kadar çok çalıştı ki, Suriyeliler İngiliz aksanını fark edemedi.

Esma Esed, bugüne kadar Batı medyasından gelen röportaj taleplerini görmezden gelerek, yalnızca Rusya merkezli ve yerel medyayla yapılan röportajları kabul etti.

Kaynak: Şarku’l Avsat