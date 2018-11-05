Lübnan'dan Suriye'ye dönen 20 mülteciyi Esed rejimi öldürdü

"The Daily Star Lübnan" gazetesindeki habere göre Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Lübnan'dan Suriye'ye dönen mülteciler hakkında yaptığı açıklamada, "Suriye'ye dönen yaklaşık 20 mülteci rejim ordusu tarafından öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Bakan Merabi, en son Lübnan'dan 8 ay önce Suriye'ye dönen 3 mültecinin öldürüldüğünü belirterek, "Ölen mülteciler, 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk ile 50 yaşındaki babalarıydı. Bilgiler, bu 3 mülteciyi rejim ordusundan üst düzey bir yetkilinin öldürdüğünü gösteriyor. Suriye'de rejimin kontrolündeki bölgelere dönen mültecilerin hayatları tehlikede" dedi.

Merabi, bu yıl temmuz ayından bu yana 55 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW) geçen ay yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin "10 numaralı yasa" olarak bilinen uygulamayla yerinden ettiği sivillerin mülklerine el koyduğunu, erişimlerini engellediğini ya da buraları yıktığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 00:24