Fetih ve Hamas yeniden masaya oturuyor

Fetih Hareketi yöneticilerinden Yahya Rabah, hareketi ile Hamas arasında, 2017'de imzalanan "Uzlaşı Anlaşması"nın uygulanması yönünde takvim belirlemek için yakın bir tarihte Mısır'da toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti.

Rabah, "Mısır'ın uzlaşı için yeni bir kartı yok. Kahire'de önceki anlaşmaların uygulanmasını programlama ve bunun için geniş bir takvim belirleme üzerinde çalışılacak." dedi.

Filistin uzlaşısının özüyle ilgili dosyalarda daha önce anlaşmaya varıldığını hatırlatan Rabah, "Biz şu anda tek siyasi rejim, tek hükümet ve herkesin uyacağı tek bir hukuktan başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fetih ve Hamas heyetlerinin yakında uzlaşıyı görüşmek üzere Mısır'a gideceğini söyleyen Rabah, toplantıların tarihine değinmeksizin, Kahire'deki gelecek toplantılarda tartışılacak en önemli noktanın; "Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nde yetkilerini kullanmasını sağlamak olduğuna" dikkati çekti.

Hamas tarafından ise uzlaşı görüşmelerinin yeniden başlamasına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamadı.

İki grup daha sonra 23 Nisan 2014'te "uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık ve meclis seçimlerinin yapılması" konularını kapsayan bir uzlaşı anlaşması metnini imzaladı.

Gazze ile Batı Şeria arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için 2 Haziran 2014'te Uzlaşı Hükümeti kuruldu. Ancak iki taraf arasındaki siyasi ayrılıklar nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getiremedi.

Bu bağlamda son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler neticesinde 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmeyi amaçlayan "Uzlaşı Anlaşması" imzalandı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

AA