Filistin anlaşmaları gözden geçirecek

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed el-Mecdelani, Filistin yönetiminin, imzalanan tüm anlaşmaları gözden geçirmek dahil İsrail'in uygulamalarına karşı koymak amacıyla alınacak kararları incelediğini belirtti.

Filistin ve İsrail arasındaki meselelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Mecdelani, İsrail'in aldığı karar ve yasalarla bölgede bir patlamaya zemin hazırladığına işaret ederek, "Bölgedeki durum, patlamanın eşiğinde. Tepkinin nasıl olacağını kimse tahmin edemez." dedi.

Filistin halkının ve yönetiminin, apartheid peşinde koşan "faşist" bir İsrail hükümeti ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Mecdelani, şunları söyledi:

"Barışı sağlamak için nihai şekilde ortağı kaybetme aşamasına geliyoruz. Mevcut hükümet, uluslararası kararlar temelinde İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasını öngören, üzerinde anlaşmaya varılmış uluslararası çözümü gündeminden çıkardı ve bunu işgali sürdürmekle değiştirdi."

Mecdelani, "İsrail hükümetinden en kötüsünden başka bir şey beklemiyoruz, bu nedenle onunla yüzleşmek için çeşitli uluslararası kurumlarda siyasi, diplomatik ve yasal olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda çalışmaya devam edecek ve barışçıl halk direnişinin yöntemlerini geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili, İsrail mahkemesinin onaylamak istediği bir dizi yasaya atıfta bulunarak, bunun "ırkçı olduğunu ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeyi ve toprakları gasbetmeyi amaçladığını" vurguladı.

- Anlaşmalar inceleniyor

Mecdelani, Filistin yönetiminin halihazırda İsrail'in, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile imzalanan anlaşmaları reddetmesi karşısında alacağı bazı önlem ve kararları incelediğini belirterek, Filistin yönetiminin İsrail ordusuyla güvenlik koordinasyonunu durdurup durdurmayacağına veya İsrail'in tanınmasını askıya alıp almayacağına ilişkin bir soruya ise "İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların gözden geçirileceği çok açık." şeklinde cevap verdi.

"İsrail'in sözlerinden döndüğü bir dönemde bu anlaşmalara bağlı kalan tek taraf biz olmayacağız. Ulusal hakları korumak için de her türlü önlem alınacak." diyen Mecdelani, Filistin konusunda herkesin sorumluluk sahibi olduğunu, çifte standart uygulanmasına izin verilmeyeceğini aktardı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Mecdelani, İsrail'in Aksa'yı "bölme" planlarına ilişkin ise "Yeni İsrail hükümetinin yaklaşımının Mescid-i Aksa'da zamansal ve mekansal bölünmeyi empoze ettiği açıktır. " ifadelerini kullandı.

- Yeni İsrail hükümeti Filistinlilere daha fazla baskı hedefliyor

Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, Filistinlilere daha fazla kısıtlama getirmeyi, Batı Şeria topraklarını ilhak edecek yasa çıkarmayı, kaçak yerleşimleri yasallaştırmayı ve mahkumlara daha fazla baskı uygulamayı planlıyor.

BM Genel Kurulu, 31 Aralık 2022'de Uluslararası Adalet Divanından İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında "istişari görüş vermesini" isteyen kararı kabul etmişti.

İsrail hükümeti ise bu duruma tepki göstermiş ve 6 Ocak'ta Filistin'e yönelik vergi fonlarından yaklaşık 39 milyon doların kesilmesi ve bu paranın Filistinli silahlı grupların saldırılarında hayatını kaybeden İsrailliler için kurulan bir fona aktarılmasını da içeren 5 maddelik yaptırım kararı almıştı.