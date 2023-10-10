Filistin'de son durum: Bilanço ağırlaşıyor

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi.

Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının da 900'ü geçtiği; 157'isi ağır toplam 2 bin 616 İsraillinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı evde aynı aileden 14 kişi yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu evin Filistinli Muhammed ve Ahmed el-Medhun kardeşlere ait olduğu aktarılan haberde, saldırıda Medhun Ailesinden 14 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

JUST IN: FOOTAGE OF THE DESTRUCTION IN GAZA FROM ONGOING ISRAELI AIRSTRIKES FROM EARLIER TODAY pic.twitter.com/ggs1c3a01M — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 9, 2023

Haberde, evleri vurulan Medhun kardeşlerin anne ve babasının da 2021 yılında İsrail'in bölgeye düzenlediği hava saldırısında vefat ettiği bilgisine yer verildi.

Lübnan sınırındaki çatışmalarda 3 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını, bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve konuyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Ordu tarafından ilerleyen saatlerde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğü ve bölgedeki arama çalışmalarına devam edildiği doğrulandı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili ise İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söyledi.

Lübnan medyasında çıkan haberlerde ise milislerin Filistin kamplarında yaşayan Hamas veya İslami Cihad üyesi olabilecekleri kaydedildi.

İsrail ise Lübnan'dan gelen sızma girişimleri ve şüphelilerin öldürülmesinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu. İsrail ordu radyosu ise Lübnan'dan İsrail'e yeni sızma girişimleri gerçekleştiğini belirtti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde ise Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusu, sızma girişimi ve çıkan çatışmalara ilişkin açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin helikopterle gerçekleştirilen hava saldırısı ile vurulduğunu duyurdu.

Filistin İslami Cihat Hareketi saldırıyı üstlendi

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi.

"Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Filistin'e yönelik sızma girişiminin" üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten hareket, yaşanan çatışmada 7 İsrail askerinin yaralandığını iddia etti.

İsrail, Lübnan'ın güneyinden yapılan sızma girişimi ve çatışmaların ardından sınır bölgelerini topçu birlikleri ile vurmaya devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail topçu birliklerinin fosforlu havanlarla sınır üzerindeki Mervahin beldesi yakınlarını vurduğu kaydedildi.

Hizbullah Hareketi de ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında 5 üyesinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu da Lübnan sınırından sızmaya çalışan "2 silahlı unsurun vurularak öldürüldüğünü" ve Hizbullah'a ait 3 askeri noktaya da hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, başka bir unsurun Lübnan topraklarına doğru geri kaçtığı ifade edilerek, vurulan hedeflerden ikisinin gözlem noktası, diğerinin örgüt tarafından acil durumlarda kullanılan bir yer olduğu belirtildi.

Açıklamada, ordunun tüm bölgelerde her türlü senaryoya hazır olduğu aktarıldı.

Katar'ın esir takası için arabuluculuğu

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerinin Katar'ın arabuluculuğunda sürdüğü belirtildi.

AA'ya konuşan Filistinli kaynağa göre, Katar, İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerine arabuluculuk yapıyor.

Müzakereler kapsamında Filistinli gruplar, İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadının tamamının serbest bırakılmasını talep ediyor. Bu talep karşılığında serbest bırakılacak İsrailli tutukluların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki tahribat devam ediyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde bulunan tek hastane, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi.

Ayrıca İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze'de 7 cami yıkıldı.

Gazze'de er-Rimal Mahallesi'nin büyük bir bölümünü bombalayan İsrail savaş uçakları, hemen hemen tüm bina ve konutları tahrip etti, mahallenin büyük bir bölümü yerle bir oldu.

Saldırıda Filistin Telekomünikasyon Şirketi'ne ait bir binanın hedef alınması Gazze'de geniş çapta iletişim, elektrik ve internet kesintisine yol açtı.

Saldırılarda Şifa Tıp Kompleksinin kreş bölümünde de hasar meydana geldi.

İsrail denizden de saldırıyor

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.