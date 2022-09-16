Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Debbur'dan "Sabra ve Şatilla" tepkisi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Filistin'in Beyrut Büyükelçiliğinde Sabra ve Şatilla katliamının 40. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Debbur, İsrail'in, katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyonun, Şubat 1983’te yayımladığı raporda, dönemin Savunma Bakanı Ariel Şaron'u, katliamın sorumluları arasında gösterdiğini hatırlattı.

Debbur, uluslararası toplumun, 40 yıldır İsrail'den hesabı sorulamayan Sabra ve Şatilla katliamı karşısındaki sessizliğini kınayarak, "bu gaspçı işgalci karşısında seslerin yükseltilmesi ve katliamın 40. yılında bu suç dosyasının açılması" çağrısında bulundu.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından zorunlu göçe tabi tutularak Lübnan'a sığınan Filistinli mülteciler, 16 Eylül 1982'de İsrail'in yaptırdığı yeni bir saldırıya maruz kalmış, üç gün süren katliamda yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Katliamın ardından Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1982'de yaşananları kınayarak "bunun bir soykırım olduğunu" ilan emişti. Ancak hala katliama dair hiçbir yargılama ve ceza işlemi gerçekleşmedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un batısında yaklaşık bir kilometrekareye sıkışan Sabra ve Şatilla kampları, resmi olmayan verilere göre 12 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.