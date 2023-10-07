Filistin-İsrail çatışmasına hangi ülke ne dedi?

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı harekat sonrasında İslam dünyasından üst üste açıklamalar gelmeye başladı

İşte İslam dünyasının İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamaları:

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalardan saatler sonra yaptığı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulundu.

ABD'DEN KINAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas tarafından İsrail’e karşı başlatılan saldırıları kınadı.

Blinken, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını “dehşet verici” olarak niteledi.

Paylaşımda Blinken, “İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, İsrail'e yönelik korkunç saldırıları kınıyor. Terörün asla haklı bir gerekçesi olamaz. İsrailli ortaklarımızla yakın temas halinde kalacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" Operasyonu’nu desteklediklerini söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’na dair açıklamalarda bulundu.

İsrail’i hedef alan operasyonlar nedeniyle Hamas’ı tebrik eden Safevi, "Biz bu operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de bu operasyonu desteklediğinden eminiz. Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamları hatırlatan Safevi, "Uluslararası kuruluşlar Filistinli çocukların ve gençlerin Siyonistler tarafından katledilmesine yıllarca sessiz kaldılar. Bu katliamlar karşısında söz konusu kuruluşlardan hiçbir tepki görmedik. Siyonistler doğrudan Filistinli çocukların başlarını hedef alarak ateş ediyorlar. 2023 yılı son rakamları Siyonist askerler tarafından 37 Filistinli çocuğun şehit edildiğini gösteriyor. Ayrıca birçok Filistinli genç ve çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor" şeklinde konuştu.

KATAR: BÜTÜN SORUMLULUK İSRAİL'İNDİR

Katar'dan yapılan açıklamada yaşananların tek sorumlusunun İsrail olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Katar Devleti, Gazze Şeridi'ndeki durumun gelişmeleri konusunda derin endişesini ifade etmekte ve tüm taraflara tansiyonu durdurma, sakinleşme ve en üst düzeyde ölçülü davranma çağrısında bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkının haklarını sürekli olarak ihlal etmesinden kaynaklanan şu anki tırmanışın sorumluluğunu sadece İsrail'e yüklemektedir, en sonuncusu İsrail polisinin koruması altında kutsal El-Aksa Camii'ne tekrarlayan baskınlardır.

Bakanlık, uluslararası toplumun İsrail'i uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeyi durdurması ve uluslararası meşruiyet kararlarını ve Filistin halkının tarihsel haklarını saygı göstermeye zorlaması için acilen harekete geçmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır ve bu olayların Filistinli sivilleri hedef alan eşitsiz bir savaşın ateşini yakma bahanesi olarak kullanılmasını engellemelidir. Dışişleri Bakanlığı, Katar Devleti'nin Filistin meselesinin adaletine ve kardeş Filistin halkının meşru haklarına olan kararlı tutumunu ve bağımsız devletlerinin 1967 sınırları üzerinde, Doğu Kudüs'ü başkenti olarak kurulmasını yinelemektedir.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Suudi Arabistan, İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin derhal durdurulması, sivillerin korunması ve sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" ve İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları, üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Olayların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Suudi Arabistan Kraliyeti, bir çok cephede yüksek düzeyde şiddetin yaşanmasına neden olan, birkaç Filistinli grup ile İsrail işgal güçleri arasındaki eşi benzeri görülmemiş durumdaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Suudi Arabistan, iki taraf arasındaki tırmanışın derhal durması, sivillerin korunması ve sükunetin sağlanması çağrısı yapmaktadır" denildi.

Son günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın ve tekrarlanan İsrail saldırılarına atıfta bulunan açıklamada, Riyad'ın "devam eden işgal, Filistin halkının meşru haklarından mahrum bırakılması ve kutsallarına karşı sistematik provokasyonların tekrarı sonucunda durumun patlama tehlikesine" dair defalarca uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, sivillerin korunması, bölgede barış ve güvenliği gerçekleştirecek, iki devletli çözümü sağlayacak, güvenilir bir barış sürecini harekete geçirmesi yönünde sorumluluklarını yeniden gözden geçirmeleri için uluslararası topluma da çağrıda bulunuldu.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

BATI DÜNYASI İSRAİL'DEN YANA

Avrupa ülkeleri ve kurumları da Hamas'ın başlattığı saldırıya tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." yorumunu yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." ifadesine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de "Aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kayba neden olan, bugün İsrail'e yapılan zalim terör saldırısını şiddetle kınıyorum. İsrail halkının yanında duruyoruz ve kendini savunma hakkına tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ise "Hamas'ın saldırılarını açıkça kınadığını" belirterek, İsrail halkıyla dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "İsrail'deki terör saldırıları haberiyle derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız masum kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor zamanda İsrail'le dayanışma içindeyiz." yorumunu paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de "Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e doğru yüzlerce, belki de binlerce rastgele roket atıldığı ve en az 22 İsraillinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Ayrıca İsrailli sivillerin rehin alındığı yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

İsrail güçlerinin de yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'ne hava saldırılarıyla karşılık verdiğini ve en az 5 kişiyi öldürdüğünü belirten Türk, şunları kaydetti:

"Orada sivil kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbiri almaya çağırıyorum. Şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için gerilimi azaltma çağrısında bulunuyorum."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise Hamas'ı kınayarak, "İsrail hükümetinin ve halkının yanındayız ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

RUSYA: TARAFLARI ATEŞKESE DAVET EDİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın gelişmelerden son derece endişe duyduğunu belirtti ve tarafları ateşkese çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de yaşanan çatışmaya yönelik, "Tarafları acilen ateşkese çağırıyoruz. Bu durum ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Filistin - İsrail çatışması Batı'nın siyasi süreci engellemesinin sonucudur. Filistin ve İsrail için uluslararası toplumun yardımlarıyla hızlı bir şekilde müzakere süreci oluşturulmalıdır" açıklamalarında bulundu.

MISIR

Mısır, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin kentlerine yönelik bir dizi saldırının ardından Filistin ile İsrail tarafları arasında devam eden gerilimin korkunç tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki gelişmeler karşısında “azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla riske maruz bırakılmaması” çağrısına yer verilen açıklamada, gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olası ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada Mısır, barış sürecini yeniden başlatma çabalarını destekleyen uluslararası aktörleri, İsrail-Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı.

Öte yandan İsrail’e, Filistin halkına yönelik saldırı ve provokatif eylemlerini durdurması ve uluslararası insani hukuk kurallarına uyması çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

MAHMUT ABBAS

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır" dedi. Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.

Abbas, bugün Filistin yönetimindeki lider kadrosuyla yapılacak bir toplantıya başkanlık edecek.

İSRAİL, İRAN'I SUÇLADI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı yürüttüğü saldırıları İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığını söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Hamas'ın İran'daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail'e karşı "sebepsiz kanlı bir saldırı" başlattığını ifade etti.

İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi.

Herzog, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yaptı.

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