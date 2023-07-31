Filistin mülteci kampında çatışma

Lübnan'ın Ayn el Hilve mülteci kampında Filistinli gruplar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Lübnan'ın güney kesiminde bulunan Sayda şehri içerisindeki Ayn el Hilve mülteci kampında Filistinli gruplar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan kampta farklı gruplar arasında dün gece saatlerinde çıkan çatışmada bir kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Öldürülen kişinin kampta faaliyet gösteren "Usbet el Ensar el İslamiyye" isimli cihat yanlısı gruba mensup olduğu ve bir suikasta hedef olduğu belirtildi.

Bölge kaynaklarına göre çatışmalar, bir El Fetih üyesinin El Ensar grubu lideri Mahmud Halil'e suikast girişiminde bulunmasının ardından patlak verdi. Mahmud Halil suikast girişiminden sağ kurtulurken yanında bulunan arkadaşı Sıddık Ferhud yaşamını yitirdi.

Çatışmalar devam ediyor

Çatışmalar bugün öğle saatlerinde yeniden patlak verdi.

El Ensar grubunun liderine yönelik suikast girişimi sonrasında, bölgedeki El Fetih liderlerinden Ulusal Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ebu Eşref el Armuşi hedef alındı.

Pusuya düşürülen El Armuşi yanındaki birkaç kişiyle birlikte öldürüldü.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Bölge kaynakları Armuşi'nin dünkü suikastın zanlılarını teslim etmeye giderken başka El Fetih üyelerince pusuya düşürülerek öldürüldüğünü öne sürdü.

Armuşi'nin ölümü sonrasında kampta yeniden şiddetli çatışmalar çıktı. Çatışmalarda Lübnan ordusundan bir askerin de havan topu atılması sonrasında yaralandığı ifade edildi.

Bölgede gerilim sürüyor. El Fetih'in bölgedeki cihat yanlısı grup Usbet el Ensar el İslamiyye'yi ortadan kaldırmak için güçlerini seferber ettiği iddia ediliyor.

Usbet el Ensar el İslamiyye ise çatışmalarda yer almadığını belirterek sükunet çağrısı yapıyor.

Yaklaşık 54 bin Filistinlinin yaşadığı söz konusu mülteci kampında Filistinli gruplar arasında zaman zaman çatışmalar baş gösteriyor.