Filistin ve İsrail'de son durum: Can kayıpları her artıyor

Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşta can kayıpları her geçen dakika artıyor. Hem İsrail tarafından hem Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısında artış var.

İSRAİL BOMBARDIMANLARINDA ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarında 413 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını duyurdu. Hamas'ın operasyonu sonrası İsrail'de ise yaşamını yitirenlerin sayısının 700'e yükseldiği, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısının 2 bini aştığı bildirildi. Öte yandan 750 İsrailli'nin ise kayıp olduğu açıklandı.

İSRAİL TARAFINDAKİ KAYIP VE YARALILARDA SON DURUM

İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, toplam 57 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 700'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

HAMAS: KAMİKAZE DRONLARLA İSRAİL'U VURDU

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail’in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıları kapsamında onlarca kamikaze dron ile İsrail hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde etkin olan Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, hareketin hava kuvvetleri birimi tarafından, Aksa Tufanı saldırıları kapsamında, İsrail’e karşı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini” duyurdu.

Açıklamada, saldırıların, “‘düşmanın (İsrail) mevzi ve hedeflerine karşı ‘Zevari’ tarzı 35 kamikaze dronu ile düzenlendiği” belirtildi.

Öte yandan İzzeddin el-Kassam Tugayları, sosyal medya hesaplarından, çok sayıda kamikaze dron ile düzenlediği bir tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, bir grup Filistinli direnişçinin, Hamas tarafından üretilen “Zevari” adlı kamikaze dronlarını ellerinde taşıyarak hedefe doğru fırlattıkları görüldü.

Zevari dronlar, havadan yere dalış yaparak tatbikat kapsamında kurulan hedefleri imha etti.

NETANYAHU SAVAŞ HALİ İLAN ETTİ

İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.