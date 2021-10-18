Filistinli 10 kişi gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Batı Şeria'da 7, Doğu Kudüs'te 3 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin bu sabah ayrıca Batı Şeria'da Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesinde 69 yaşındaki Filistinli yazar Ahmed Katamış'ı da evinde gözaltına aldığı ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA