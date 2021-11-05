Filistinli bir çocuk İsrail askerlerinin saldırısında ağır yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk ağır şekilde yaralandı.
Ortadoğu 05.11.2021, 18:21
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, öğleden sonra çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi.
Filistin Kızılayına bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesi çevresinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini belirtti.
Cibril, İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle karnından vurulan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı. Cibril, söz konusu çocuğun durumunun kritik olduğunu kaydetti.
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