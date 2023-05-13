Filistinli gruplardan intikam yemini

Abluka altındaki Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'le savaşa devam ettiklerini ve "bedeli ne olursa olsun şehitlerinin kanlarını yerde bırakmayacaklarını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin yetkililerinden İyad el-Haseni'nin hayatını kaybetmesinin ardından, Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin yanı sıra Gazze'deki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarının da yer aldığı "Ortak Oda"dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Filistinli grupların yöneticilerinin İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin "onların savaşın ön saflarında mücadele ettiğinin göstergesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Savaşımız devam ediyor, bedeli ne olursa olsun şehitlerimizin kanılarını yerde bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık vermişti.