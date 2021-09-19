Filistinli mahkumların açlık grevi devam ediyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 6 Filistinli mahkumun açlık grevlerini sürdürdüğünü belirtti.

Cemiyetten yapılan açıklamada, "Esirler açlık grevi mücadelelerini sürdürüyor. Bunlar içerisinde 67 gündür açlık grevine devam eden Kayid el-Fesfus da var." ifadeleri kullanıldı.

Mahkumların, İsrail yönetiminin "İdari tutukluluk" uygulamasına karşı açlık grevi yaptıklarına dikkat çekien açıklamada, "Mikdad el-Kavasime 60, Ala el-A'rac 42, Hişam Ebu Hevvaş 3, Rayik Bişarat 67, Şadi Ebu Akr 29 gündür açlık grevine devam ediyor." denildi.

İsrail askeri yönetiminin emriyle "idari tutukluluk" kararı sayesinde, hakkında herhangi bir suçlama olmaksızın güvenlik tehdidi oluşturacağı iddia edilen Filistinli mahkumlara yeniden uzatılabilen 6 aylık hapis cezaları verilebiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

AA