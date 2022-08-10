Filistinli yetkili Lübnan'daki mülteci kampında suikast sonucu hayatını kaybetti
Belli aralıklarla çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki mülteci kampında Filistinli bir yetkili vurularak öldürüldü.
Ortadoğu 10.08.2022, 08:04
İsrail ile Filistin İslami Cihad Hareketi arasında varılan anlaşmanın hemen ardından Lübnan'da Filistinli bir güvenlik görevlisi suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Lübnan'ın güneyindeki Filistinlilerin yaşadığı Ayn el Hilve mülteci kampında gerçekleşen saldırıda Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'e bağlı bir üst düzey güvenlik yetkilisi hayatını kaybetti.
Ayn el Hilve'de öldürülen Fetih yetkilisi Said Alaaddin'in kamptaki diğer Filistinli gruplarla güvenlik koordinasyonu sağladığı biliniyordu.
Filistinlilerin yaşadığı söz konusu mülteci kampında Filistinli gruplar arasında zaman zaman çatışmalar baş gösteriyor.
Mepa News
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