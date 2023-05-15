Filistinliler katledildikçe çoğaldı

Filistinlilerin, zorunlu göçe tabi tutuldukları ve "büyük felaket" olarak niteledikleri 1948'deki Nekbe sırasında 1 milyon 400 bin olan nüfusunun, 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 10 kat artarak 14 milyon 300 bine çıktığı belirtildi.



Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Nekbe'nin 75. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nekbe sırasında Filistinlilerin nüfusunun 1 milyon 400 bin civarında olduğu ve yaklaşık 800 bin Filistinlinin topraklarından zorla çıkartıldığı hatırlatıldı.

Dünya genelindeki toplam Filistinli sayısının 2022'nin sonunda 14 milyon 300 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, Nekbe'den bu yana Filistinlilerin sayısının yaklaşık 10 kat arttığı kaydedildi.

Açıklamada, bir milyon 700 bin Filistinlinin 1948'de işgal edilen topraklarda, Filistinlilerin yaklaşık yarısının ise (7 milyon 100 bin) tarihi Filistin'de (Batı Şeria, Gazze ve işgal altındaki bölgelerde) yaşadığı belirtildi.

Kudüs dahil Batı Şeria'daki nüfusun 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 200 bin kişiye, Gazze Şeridi'nde ise yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Filistinliler, tarihi Filistin'de ikamet eden nüfusun yüzde 50,1'ini oluştururken, Yahudiler yüzde 49,9'unu oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yaptığı açıklamada ise 2020 yılı için kayıtlı mülteci sayısının yaklaşık 6 milyon 400 bine ulaştığı, bunların yaklaşık 2 milyonunun Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada UNRWA'da kayıtlı mültecilerin yaklaşık yüzde 28,4'ünün Filistin ve komşu ülkelerde kendisine bağlı 58 resmi kampta yaşadığı belirtilerek Nekbe'nin sonucu olarak işgal altındaki Batı Şeria'da 2022 yılında metrekareye 569 kişi düştüğüne işaret edildi.

Gazze Şeridi'nde ise bu sayının 6 bin 19 kişi olduğu ve Gazze'yi dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi haline getirdiğine dikkat çekildi.

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.